Festival della biodiversità Cento eventi in dieci giorni

Il Parco Nord Milano dà il via al concorso di idee per la diciottesima edizione del “Festival della Biodiversità”, che si svolgerà dal 16 al 26 giugno. Quest’anno la rassegna sarà dedicata alle scienze per lo sviluppo sostenibile con l’intento di proporre la biodiversità - e, quindi, la ricerca scientifica - in questo ambito, come metro della sostenibilità dell’intero pianeta.

