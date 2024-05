Festival Cannes 2024 - la Palma d' Oro al film Anora di Sean Baker

La 77a edizione del Festival di Cannes si conclude questa sera con la cerimonia di premiazione al Grand Théâtre Lumière. In tanti si chiedevano in questi ultimi dieci giorni quali sarebbero stati i vincitori di questa edizione: sicuramente i film più chiacchierati erano Emilia Perez, The Substance (con Demi Moore al suo debutto in concorso), Anora, All We Imagine as Light, Caught By the Tides, The Girl with the Needle, The Seed of the Sacred Fig e Beating Hearts.

