Festeggiamenti Madonna della Pace - grande successo per il concerto di Rosario Miraggio

Tornano anche quest’anno i “7 giorni con Maria” di Teleclubitalia. La settimana di dirette in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Pace a Giugliano è ormai parte integrante della festa. “7 giorni con Maria”, Teleclubitalia sarà in diretta per seguire i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace Oltre agli appuntamenti canonici dell’intronizzazione e […] L'articolo “7 giorni con Maria”, Teleclubitalia sarà in diretta per seguire i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

Italia Viva Giugliano: L’inopportunità del ministro Sangiuliano in vista durante le celebrazioni per la madonna della pace Italia Viva esprime profondo sconcerto per la visita del Ministro Gennaro Sangiuliano a Giugliano, proprio durante i festeggiamenti per la Madonna della Pace, il cui evento cardine, “il volo dell’angelo” è dichiarato bene immateriale della Regione Campania, incluso nell’IPIC. puntomagazine

Minacce con la pistola durante la festa, 55enne denunciato per stalking - Minacce con la pistola durante la festa, 55enne denunciato per stalking - La scorsa domenica, durante la festa della madonna delle Grazie, un uomo di 55anni ha minacciato con un’arma, che si è scoperto poi essere una pistola da soft air, la famiglia della sua ex ... latinaoggi.eu

Giro d'Italia, Camerino prepara la festa per il ciclista Pellizzari - Giro d'Italia, Camerino prepara la festa per il ciclista Pellizzari - Si terrà al Sottocorte Village (Piazza Dario Conti, via madonna delle Carceri) o in caso di maltempo all’Auditorium Benedetto XIII (località Colle Paradiso). L’ingresso è libero, l’invito a partecipar ... viverecamerino