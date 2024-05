Festa allo stadio dei Marmi | la Carrarese è in semifinale play-off

(Di sabato 25 maggio 2024) Carrara, 25 maggio 2024 – Due volte in vantaggio e due volte raggiunta da una Juventus mai doma. Alla fine, però, incontro il Benevento ci va la. Azzurri subito in gol in avvio con Palmieri, abile a scaricare in rete un pne vagante in area dopo soli 2’, ma subito dopo in balia dei bianconeri per una mezzora. Gli ospiti sono andati ripetutamente vicini al pari e lo hanno agguantato al 20’ grazie a Sekulov che dal limite ha infilato nell’angolo alto. Al 24’ è stato miracoloso Bleve a respingere di piede un tiro ravvicinato di Hasa. Nel finale di tempo laha rimesso la testa fuori dal guscio prima con una grande discesa di Imperiale e poi con un paio di tiri di Cicconi e Giannetti parati da Daffara e reclamando un rigore su Giannetti. Nella ripresa proprio Giannetti al 56’ in contropiede ha segnato dopo aver scartato anche il portiere. Ancora una volta la Juventus ha pareggiato quasi subito.

