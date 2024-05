Fere retrocesse - città sotto choc La C è campo di scontro politico

(Di sabato 25 maggio 2024) Il day after della retrocessione delleè un mix di sconforto e rabbia, dispiacere e veleni. Un dramma sportivo che si fa anche, sulla pelle dei tifosi e in particolare di quei dodicimila che anche giovedi sera hanno riempito il “Liberati“. In unadevastata a livello sociale e occupazionale, la retrocessione della Ternana è l’ennesima ferita aperta. Negli ultimi tre cambi di proprietà, nell’arco di vent’anni, la Ternana è subito retrocessa:quando il club passò da Agarini a Longarini; poi con il trasferimento da Longarini a Bandecchi e ora da quest’ultimo a Guida. Solo che stavolta Bandecchi è anche il sindaco. Un anno fa per conflitti d’interessi veri o presunti lasciava il club in “buone mani“, quelle di Guida appunto che ha confermato di rimanere in sella anche in serie C. Come, con un pugno di giocatoricontratto e una piazza a dir poco in ebollizione, è tutto da vedere.

