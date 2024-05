Femministe scatenate a Prato | Gesù è trans E a Salvini | Fascio attento - ancora fischia il vento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Trasferta elettorale in Toscana all’insegna delle contestazioni arroventate per il segretario della Lega Matteoall’Hop’N Drop di: una quindicina di manifestanti hanno presidiato l’ingresso e scandito slogan contro il vicepremier. Il movimentofemminista e Non una di Meno hanno portato cartelli contro Cpr e codice degli appalti. Sono rimasti sino all’arrivo diper andarsene poco dopo l’inizio della presentazione del libro del segretario della Lega. Prima dell’e, Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ha affrontato il gruppo di manifestanti, tenuti a distanza da un cordone di polizia. Fischi e insulti nei sui confronti: “Sei una buffona, non vogliamo i fascisti a”. La candidata all’europarlamento ha postato il video, dove si vedono cartelloni con scritte deliranti e si ascoltano slogan violenti: “il” è scandito in maniera scalmanata e ululante.