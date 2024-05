Fedriga, salva-casa finalmente semplificazione per cittadini - fedriga, salva-casa finalmente semplificazione per cittadini - "Voglio ringraziare il ministro Salvini perché finalmente c'è una semplificazione a favore dei cittadini; non c'è nulla che vada a giustificare i grandi abusivismi". (ANSA) ... ansa

Un’altra vittoria per il Fvg: il via all’edizione 2025 è sempre più vicino a Trieste - Un’altra vittoria per il Fvg: il via all’edizione 2025 è sempre più vicino a Trieste - Il giorno successivo, ecco la scontatissima frazione (partenza da Cormòns) con arrivo a Gorizia, in particolar modo nel simbolo della città riunificata: ... messaggeroveneto.gelocal

Il direttore del Giro consegna la bandiera rosa a Fedriga: "Orgoglio per la nostra regione" - Il direttore del Giro consegna la bandiera rosa a fedriga: "Orgoglio per la nostra regione" - Il direttore del Giro consegna la bandiera rosa a fedriga: 'Orgoglio per la nostra regione' Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano fedriga, ha ricevuto venerdì 24 maggio dal d ... informazione