Fedez - ecco come sta dopo la separazione | parla un’ex amica

(Di sabato 25 maggio 2024) Oltre alle sue reali condizioni di salute, non è buon periodo peranche dal punto di vista mentale. È innegabile, infatti, che il divorzio da Chiara Ferragni abbia lasciato ferite profonde nel rapper e lo abbia portato verso una nuova “vita”.però cosa hanno rivelato persone che lo conoscono bene.ha ormai archiviato il capitolo Chiara Ferragni. Anche se legalmente i due sono ancora marito e moglie le loro strade si sono divise ormai da diversi mesi. E al contrario diavesse pensato qualcuno, purtroppo non c’è alcun margine di ritorno almeno non per il momento. Manon sembra stare così benevorrebbe far credere ai suoi conoscenti. Lo hanno rivelato proprio alcune persone che conoscono bene l’artista. Gli amici disono preoccupati, foto Ansa – VelvetGossipha iniziato una nuova vitail divorzio con Chiara Ferragni, seppur ancora non sia diventato ufficiale.