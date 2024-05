Federica Pellegrini allo specchio - la foto del corpo dopo la gravidanza Grazie per questo scatto di normalità

(Di sabato 25 maggio 2024) Venezia, 25 maggio 2024 –in tutta la sua bellezza di neo mamma. L’ex campionessa di nuoto ha postato una suasu Instagram dove mostra le curve ancora morbide della. Si guardae commenta "Piano piano", quasi a indicare i tempi di cui necessita ildi una donnail parto per tornare come prima.e ilancora morbidola; a destra, con la piccola Matilde (Instagram) Ha uno sguardo dolce mentre si immortala in costume: sembra quasi un mix tra la nostalgia del pancione e l'attesa di rivedersi con ilda sportiva. Laha partorito la piccola Matilde il 3 gennaio e spesso ha condiviso attimi della sua nuova vita da mamma sui social. Tra i primi a commentare il post c'è la sua dolce metà, il marito allenatore pesarese Matteo Giunta: "Meravigliosa creatura" con tanto di cuore.

