Favoriti tappa 21 Giro d’Italia 2024 e dove vederla in tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Bassano del Grappa, 25 maggio- E’ arrivata la chiusura del. Sul gradino più alto del podio salirà Tadej Pogacar, capace di rifilare 10 minuti da Daniel Martinez e Geraint Thomas, e chiuderà la sua prima partecipazione alla corsa rosa con un dominio incontrastato, tanto spettacolo e sei vittorie di. Tadej ha onorato la corsa rosa fino in fondo e ora tenterà la straordinaria doppietta con il Tour de France. Chiude in quinta piazza un buon Antonio Tiberi, costantemente tra i migliori in salita e rimasto giù dal podio a causa dei due minuti persi a Oropa per inconveniente meccanico. Il giovane ciociaro ci potrà riprovare in futuro, forse già a partire dalla Vuelta estiva. Fuori dalla top ten della generale sono rimasti gli altri italiani Filippo Zana e Lorenzo Fortunato, entrambi andati in crisi sul Monte Grappa. Così, oltre a O’Connor buon quarto, la classifica ha visto completarsi la top ten con Thymen Arenman sesto, Einer Rubio settimo, Jan Hirt ottavo, Romain Bardet nono e Michael Storer decimo.

