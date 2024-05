Favola Mpetshi Perricard a Lione - battuto Etcheverry Ruud trionfa ancora a Ginevra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Giovanni. E‘ lui il nome a sorpresa di questa settimana ATP che precede il Roland Garros. A, nel torneo di casa, dopo Arthur Fils lo scorso anno, è un altro giovane talento locale are. Classe ’03,fuori dalla top-100 prima di questo torneo e protagonista perlopiù a livello challenger, il ragazzone alto 2,03m dal grande servizio batte in finale Tomascon il punteggio di 6-4 1-6 7-6(7) al termine di un tie-break molto teso, in cui ha dovuto annullare un match point proprio grazie a una prima di servizio. Un’altra delusione per, che perde la terza finale ATP in poco più di un anno su altrettante disputate. Casperil re di. Terzo titolo nella città elvetica per il norvegese al termine del tour de force odierno. In mattinata in campo per affrontare e superare Flavio Cobolli annullando un match point nel corso del terzo set, poi la finale nel pomeriggio con il successo per 7-5 6-3 ai danni di Tomas Machac.