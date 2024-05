Fatevi un regalo - venite con noi ai Giardini Indro Montanelli di Milano ogg - -5, e domani 26 maggio per l' evento A corpo libero

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 25 maggio 2024) Rannicchiata a letto per un’ennesima influenza (ma com’è che continuiamo ad ammalarci?), intorpidita dall’ibuprofene e in attesa che il cerchio alla testa si allentasse, ho avuto, all’improvviso, uno slancio di tenerezza per il mio. Mia corazza quotidiana, pronta a difendermi ogni volta come può. Ho pensato a quante volte l’ho esposto ai pericoli e ai malanni, a tutte le toppe che abbiamo messo, ogni volta. Alimentazione e movimento: 4 obiettivi di benessere per tornare in forma X Leggi anche › Vi aspettiamo “A”, le discipline a cui iscriversi Povero nostro, strattonato e bistrattato, che a testa bassa e silenzioso ci accompagna da prima dell’alba del primo giorno.