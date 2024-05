Farmaci generici snobbati dagli italiani - spreco di oltre 1 mld di euro

(Di sabato 25 maggio 2024) La frase la conosciamo tutti quando andiamo ina ad acquistare un prodotto da banco. "Vuole il farmaco originale o quello generico?" La risposta dei consumatori quasi sempre è la stessa, con la scelta del medicinale di marca. Anzi, per la precisazione, un sondaggio effettuato da SWG per conto di Cittadinanzattiva, su un campione di 2500 cittadini maggiorenni rappresentativi della popolazione italiana, ci dice che 1 italiano su 3 nutre dubbi suiequivalenti, pensando che siano differenti o meno utili di quelli originali. In realtà il farmaco generico possiede la stessa efficacia, la stessa posologia, ha la stessa molecola da quello da cui proviene. Segui su affar.it .

