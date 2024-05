(Di sabato 25 maggio 2024) Niente scippi o furti per non attirare le volanti. Il business principale è la droga. “Abbiamo paura”.

Villaggio Prenestino, i residenti: «Viviamo nella paura». Una testimone: «Ho visto la donna colpita, l'amica era disperata» - Sara abita a due passi dalla via prenestina dove si è schiantata la Smart su cui viaggiava l'81enne colpita a morte:«Qui ormai è il far west»

Far West Prenestina: spacciatori in piazza e negozi con le grate. "Un vaffa e ti uccido" - Il forno, il bar e il minimarket sulla via dedicata a Albert Luthuli, capo politico zulù, hanno le grate di ferro a proteggere i negozi. Perché la sera dopo le 21 questa strada, nella periferia est de

Tragedia a Roma, donna colpita da proiettile vagante perde la vita - Caterina Ciurleo, una donna di 81 anni originaria di Reggio Calabria, è tragicamente deceduta a seguito di un conflitto a fuoco avvenuto a Roma il pomeriggio del 23 maggio 2024. La sparatoria è avvenu