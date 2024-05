Fagioli - che rientro! Prima da titolare da protagonista con la Juve

(Di sabato 25 maggio 2024) Il giovane centrocampista bianconero, tornato in campo a Bologna dopo la squalifica di sette mesi, oggi è stato il grande protagonista della vittoria contro il Monza 1 ottobre 2023, Bergamo per Atalanta-Juventus. Sono passati 237 giorni da quell’ultima presenza in campo con la maglia bianconera dal primo minuto, poi è arrivato l’incubo della squalifica per le scommesse nel calcio a tarpare, momentaneamente, le ali a uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio italiano, ma oggi quel tunnel che sembrava buio come la notte è definitivamente terminato e Nicolò, dopo quei pochi minuti contro il Bologna la settimana scorsa, è sceso di nuovo in campo fin dal fischio d’inizio dell’ultima partita di campionato che rappresenta comunque il nuovo inizio di una carriera da grande. Un ritorno da protagonista – Notizie.com – Ansa foto Juventus-Monza ha chiuso una stagione in chiaroscuro per la squadra bianconera, già costretta a rinunciare alle coppe europee per le note vicende societarie della scorsa stagione.

