Faceva proselitismo per l’Isis Mohamed Nosair rischia 10 anni

(Di sabato 25 maggio 2024)fino a 10di reclusione, 49, egiziano naturalizzato italiano abitante a Sesto San Giov, imputato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo nel processo che si è aperto ieri davanti alla Corte di assise di Monza. Con lui lo scorso ottobre era stato arrestato il connazionale Alaa Refaei, 44, muratore residente a Monza, che invece ha scelto di venire processato con il rito abbreviato al Tribunale di Milano. Si ritiene che i due si siano associati al gruppo terroristico del, a cui hanno giurato fedeltà. Refaei avrebbe anche tentato di indottrinare il figlio minorenne. "Oh scimmie e maiali, i monoteisti vi sgozzeranno come le pecore", uno dei messaggi ritrovati sui profili Facebook dei due arrestati. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Milano e coordinata dal pm milanese Alessandro Gobbis secondo cui tra i due arrestati c’è stata "condivisione di video violenti, visualizzati da varie utenze di cui molte collocate in nazioni del Medioriente".