Fabo con gli occhi della tigre | si va a gara-4 Chiera e la difesa annientano Ruvo di Puglia

(Di sabato 25 maggio 2024)Montecatini 88 Tecnoswitchdi P. 59MONTECATINI: Benites 8,23, Natali 10, Arrigoni 12, Radunic 11, Dell’Uomo 7, Sgobba 7, Lorenzetti 4, Giancarli 3, Carpanzano 3, Lorenzi, Rattazzi. All. Barsotti. TECNOSWITCHDI: Contento 2, Jackson 13, Toniato 5, Leggio 7, Galmarini 9, Diomede 12, Ghersetti 5, Eliantonio 3, Traini 3, Boev. All. Rajola. Arbitri: Suriano e Castellano. Parziali: 27-16, 51-40, 75-55. "Al PalaTerme sarà tutta un’altra cosa". Lo hanno ripetuto più volte prima Andrea Luchi e poi coach Federico Barsotti alla vigilia di una-3 che poteva rappresentare anche il capolineastagione per la. Avevano ragione loro: il dominio che insi era visto solo a sprazzi, soffocato dalla rimonta die dal talento di Jackson e soci, stavolta si protrae per quaranta minuti. Il risultato è un 88-59 che non ammette repliche e che spedisce la serie a-4.