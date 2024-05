Tempo di bilanci per Fabio Fazio, che ha recentemente chiuso la prima stagione di Che tempo che fa su Nove. E il conduttore si dice "fiero" e "sorpreso" del successo in termini di share raggranellato dal suo talk, riproposto con lo stesso format con cui andava in onda sulla Rai. liberoquotidiano

Fabio Fazio pensa ad un programma con Amadeus su Nove Parla il presentatore di Che Tempo che Fa - fabio fazio festeggia il risultato pazzesco di Che Tempo che Fa dopo il trasloco su Nove, e intanto rivela se ha intenzione di condurre un nuovo programma insieme ad Amadeus. comingsoon

Fabio Fazio a Piazza di Siena: "Piazzerei la Littizzetto a cavallo per non farla scendere più…” - fabio fazio a Piazza di Siena: "Piazzerei la Littizzetto a cavallo per non farla scendere più…” - Il popolare conduttore ospite di Alis, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, insieme alla figlia Caterina: “Siamo qui per lei e per il suo amore per questo sport. Evento speciale, uni ... tuttosport

