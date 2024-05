Fabbri-Anselmo - è duello | Ora Gulinelli chiede aiuto Il sindaco | No ai bavagli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) "Dopo il sit-in di piazza Cortevecchia, l’assessoremi ha chiamato perrmi come comportarsi per l’inaugurazione di Spazio Antonioni". Il candidato di centrosinistra Fabioutilizza l’arma dell’ironia ma racconta "un fatto realmente accaduto e che posso dimostrare". Insomma, da oppositore politico a consulente legale verrebbe da dire. D’altra parte, è stato lo stesso candidato a margine del sit-in a mandare una nota molto chiara: "Auspichiamo – così– che la prossima inaugurazione sia salvaguardata dal fatto chee assessori candidati alle elezioni non partecipino. Se tenteranno di farlo, sarà per mero interesse personale. Se succederà, sarà tutta loro la responsabilità per la mancata effettuazione della cerimonia". In più, l’avvocato – in punta di diritto – tiene a precisare un punto. "Ho letto – dice – che qualcuno fa parallelismi rispetto a quanto accaduto nel 2019 per l’inaugurazione di piazza Verdi con l’alloraTiziano Tagliani.