F1 - Sergio Perez | È stato un disastr - non avevamo il passo e nel mio ultimo giro c’era troppo traffico

(Di sabato 25 maggio 2024) Sabato da incubo tra le strade di Montecarlo per, eliminato clamorosamente nella prima fase delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2024, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull ha chiuso in 18ma posizione le prove ufficiali e sarà dunque chiamato ad una rimonta quasi impossibile domani in gara per la zona punti. “Èun completoo, non siamo riusciti a trovare il ritmo e nonil. Nel miotentativo le cose sembravano migliorare, ma in curva 6 e 7, poino gli adesivi pubblicitari in pista e non sono riuscito a fare il tempo. Due o tre decimi avrebbero cambiato tutto, ma non ci sono riuscito e poi le gomme si erano surriscaldate“, racconta Checo. “Avremmo dovuto essere in Q3, visti i margini così ridotti. Con un migliorle cose sarebbero andate diversamente: ero quinto stamattina, conosciamo il nostro potenziale.