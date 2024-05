F1 - risultati e classifica FP3 GP Monaco 2024 | Leclerc leader davanti a Verstappen e Hamilton

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Charlesha realizzato il miglior tempo assoluto anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro in 1’11?369, confermando la superiorità evidenziata ieri in FP2 e avvicinandosi nel migliore dei modi alle qualifiche più decisive dell’anno (come impatto sul risultato della gara). Il nativo del Principato ha inflitto un distacco di quasi due decimi alla Red Bull dell’olandese Max, venuto fuori proprio nel finale di turno con un ottimo giro e con un altro tentativo promettente rovinato dal traffico. Terza piazza a 341 millesimi dalla vetta per la Mercedes di un convincente Lewis, che si è messo alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Sesto a 0.599 George Russell con la Mercedes, mentre Carlos Sainz non è andato oltre il settimo posto con un gap di 610 millesimi dal compagno di squadra