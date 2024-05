F1 - Oscar Piastri | Ho commesso qualche errore alla fin - domani servirà una buona partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)eguaglia il miglior risultato della carriera in qualifica e scatterà dseconda posizione in griglia nel Gran Premio di Monaco 2024, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane talento australiano della McLaren ha lottato anche per la pole position, non trovando però un settore centrale perfetto nel time-attack finale e cedendoFerrari di Charles Leclerc per 154 millesimi. “Cosa ci è mancato? Bella domanda. Mettendo insieme i punti migliori di primo e secondo giro forse sarebbe stato sufficiente. Hofine, ma bisogna dare merito a Charles che è stato incredibilmente veloce per tutto il weekend. A un certo punto nessuno pensava di potersi avvicinare a lui“, dichiara a caldonell’intervista di rito post-qualifica. Sulle prospettive in vista del Gran Premio, in cui i sorpassi sono praticamente impossibili: “Partire dprima fila va bene, abbiamo costruito un buon ritmo.