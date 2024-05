F1 - Max Verstappen | Deluso dalla nostra prestazion - ma non è una sorpresa qui Mi sembrava di guidare un go-kart

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo aver fatto tanta fatica sin dalle prove libere del venerdì, va in archivio una qualifica fallimentare per la Red Bull a Montecarlo in occasione dell’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sergio Perez è uscito di scena in Q1 e partirà addirittura 18°, mentre il leader del campionato Maxha commesso un errore in curva 1 nel suo ultimo time-attack in Q3 dovendosi accontentare della sesta piazza. “Non sonodal risultato, sonoe. Non è stata unaper me perché sapevo dei nostri limiti per questo weekend. È stato brutto. Non riesco a prendere nessun cordolo. Nel settore centrale sto girando attorno ai cordoli. Mi sento come se stessi guidando un go-, senza sospensioni e senza damping. È stato molto difficile per noi“, dichiara il fenomeno olandese ai microfoni di Sky Sports UK. “Mi sono sentito davvero a mio agio nelle curve ad alta velocità, almeno quello è stato divertente, ma nel lento perdiamo troppo, dove le curve sono sconnesse e la macchina salta.