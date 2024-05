F1 - Lewis Hamilton deluso | In prova ben - in qualifica manca sempre qualcosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)non è riuscito a entrare in top 5 inneppure nel Gran Premio di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Le premesse per la Mercedes erano buone dopo le prove libere, ma il sette volte campione del mondo non è andato oltre una mesta settima posizione nel giorno della pole di Charles Leclerc e delle difficoltà di Max Verstappen. Queste le sensazioni del britannico dopo la, intervistato in zona mista: “Ieri sono andato davvero forte. Non appena abbiamo iniziato le qualifiche c’è stato un calo. Non so perché c’è questa flessione nella nostra performace, ma per qualche motivo le prestazioni vengono meno in. E quindi è un po’ frustrante arrivare solo settimi. Top 5? In questo momento me lo aspetto. Ogni volta che sono inperò, so già che perderò almeno due decimi rispetto alle prove”. “Ho guidato allo stesso modo ieri e oggi e la macchina si stava comportando abbastanza bene.