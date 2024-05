F1 - in palio la fondamentale pole position di Monte Carlo Sarà un Leclerc contro tutti?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo aver assistito alle prime due sessioni di prove libere disputate nel venerdì monegasco, oggi si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sulla pista del Principato, infatti, oggi andranno in scena le fondamentali qualifiche che decideranno la griglia di partenza della gara di domani. Il sabato diinizierà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, quindi come detto si passerà alle attesissime qualifiche delle ore 15.00. Com’è ben noto sul tracciato del Principato i sorpassi sono impossibili, per cui strappare laequivale a mettere solidissime basi in vista della vittoria domenicale. La Q3 di oggi, quindi,equivalente ad una ampia fetta della possibile vittoria di domani. Solamente chi oserà rischiare al massimoin grado di piazzare la migliore prestazione tra i guard-rail ed i muretti monegaschi, tra curve come il Loews, la curva del Tabaccaio, la Rascasse o la Anthony Noghes.