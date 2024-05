F1 - Horner sulle qualifiche a Monaco | Pensavamo di poter stare davanti con Verstappen

(Di sabato 25 maggio 2024) Inizio di week-end complicato a Montecarlo nel GP diper Maxe la sua Red Bull, che per la prima volta in stagione non è riuscito a centrare la top3 in nessuna sessione fin qui disputata. Anche in qualifica le cose non sono andate per il verso giusto, con il campione del mondo olandese che scatterà dalla sesta posizione. Il team principal Christianha così commentato i risultati di giornata: “Le Ferrari sono state molto veloci sin dall’inizio del weekend, soprattutto Leclerc. Eravamo molto veloci nel primo settore, ma poi al tornante alla Lowes e poi in curva cinque e dieci perdevamo troppo.ditornarecon Max, ma la macchina non è mai stata al top durante il weekend: abbiamo faticato a causa delle caratteristiche del circuito, ma ciononostante pensavo potessimo recuperare e centrare un posto tra i primi tre, ma l’ultimo tentativo non è andato.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio.

"Vorrei invitare chiunque si trovi in questo paddock a guidare quella macchina: li sfido a essere più veloci di me. La vettura era tremenda da guidare, anche se sto spingendo al limite. E' vero che ho commesso quell'errore in curva 1, però potevo anche essere persino più indietro".

