F1 - Hamilton sulle qualifiche a Montecarlo | Dobbiamo continuare cos - la macchina sta migliorando

Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Ce l'aveva in tasca, Charles Leclerc, la pole a Monte Carlo. Una prova di forza notevole per il pilota del Principato di Monaco, per la terza volta in carriera primo nella qualifica sul ... ilmattino

F1, Lewis Hamilton deluso: “In prova bene, in qualifica manca sempre qualcosa” - F1, Lewis hamilton deluso: “In prova bene, in qualifica manca sempre qualcosa” - Lewis hamilton non è riuscito a entrare in top 5 in qualifica neppure nel Gran Premio di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Le premesse per la ... oasport

La Ferrari di Leclerc in pole position al Gp di Monaco a Monte Carlo - La Ferrari di Leclerc in pole position al Gp di Monaco a Monte Carlo - Charles Leclerc ha conquistato la pole position del gp di Monaco, ottava prova del mondiale di formula 1. La Ferrari del monegasco ha chiuso le qualifiche davanti alla McLaren di Oscar Piastri e ... ansa