F1 GP Monaco - Russell | Stiamo facendo progress - è la cosa più importante

(Di sabato 25 maggio 2024) “Quello di oggi è un risultato solido.i e questa è lapiù. Il team ha lavorato duramente e c’è un ottimo feeling con la macchina”. Lo ha detto il pilota Mercedes, Georgedopo la sessione di qualifiche al GP diche lo hanno visto piazzarsi in quinta posizione, davanti a Max Verstappen (Red Bull) e soprattutto a Lewis Hamilton. “Per me è davvero un’incredibile scarica di adrenalina fare un giro su questo circuito. Nel complesso, sono felice perché oggi avremmo potuto essere terzi, ma soprattuttoi e spero che questo possa essere un punto di svolta dato che la nostra macchina non è mai stata particolarmente forte qui. La gara è stata piuttosto caotica negli ultimi due anni e non sono sicuro di come sarà il tempo domani, immagino che un po’ di pioggia sarebbe gradita per ravvivare le cose”, spiega il britannico, preceduto dal connazionale Lando Norris (Aston Martin), oltre che da Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) e dal ferrarista Charles Leclerc che nella sua Montecarlo ha conquistato la pole position.