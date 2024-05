F1 - GP Monaco Montecarlo 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di sabato 25 maggio 2024) La Formula 1 lascia l’Italia dopi aver disputato il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ma resta in Europa, spostandosi a. Il Circus torna, ancora una volta nell’iconica, città natale del pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il principato, da sempre sede di uno dei Gran Premi più iconici dell’anno, ospiterà l’ottava tappa del mondiale. Niente settimana di pausa per team e piloti, che saranno subito impegnati aa partire da venerdì 24 maggio, giornata in cui andranno in scena le prime due sessioni di prove libere. La prima finestra si aprirà alle 13:30, mentre la seconda sessione avrà inizio a partire dalle 17:00. La giornata di sabato 25 si aprirà poi con la terza e ultima sessione a partire dalle 12:30. Successivamente, nel pomeriggio, andranno in scena le qualifiche, con la caccia alla pole position prevista dalle 16:00. Infine, domenica 26 sarà dedicata interamente alla gara, con i semafori che si spegneranno alle 15:00.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. oasport

F1, Gp Monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - F1, Gp monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è l ... ilfattoquotidiano

F2, a Monaco la prima vittoria di Barnard: sua la Sprint davanti a Bortoleto e Hauger - F2, a monaco la prima vittoria di Barnard: sua la Sprint davanti a Bortoleto e Hauger - Finalmente baciata dal sole, la sessione di qualifica della Formula 2 a montecarlo ha favorito -come spesso accade- i piloti con maggiore esperienza. E quando si parla di esperienza ecco riemergere ... sport.sky

