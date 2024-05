F1 GP Monaco - Leclerc | La pole qui è sempre speciale Dobbiamo assolutamente vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “Laposition qui dàsensazioni speciali, domani bisognerà”. Lo ha detto il pilota Ferrari, Charlesdopo laposition conquistata al termine della sessione di qualifiche del Gran Premio di. “Una bella qualifica, con delle sensazionimolto speciali su questa pista. Sono contento per questo giro, con un livello di entusiasmo molto alto – dice il ferrarista – Tuttavia so che la qualifica non è tutto, per quanto sia importante. Bisogna mettere tutto insieme in gara, al contrario di quanto fatto in passato. Il team è forte e siamo in un’ottima posizione, ho bisogno di una buona partenza e una volta fatto questo spero che anche Sainz possa seguirmi in seconda posizione. Qualsiasi cosa accadaportare la vittoria a casa”. SportFace. .