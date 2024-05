F1 | Gp Monaco - Leclerc in pole davanti a Piastri e Sainz

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 mag. (Adnkronos) - La Ferrari di Charlesconquista laposition nel Gp disul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota monegasco conquista la terzadella carriera a casa suaalla McLaren di Oscar, e all'altra rossa di Carlos. Quarto posto per l'altra McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di George Russell. Solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen che precede la Mercedes di Lewis Hamilton, la Rb di Tsunoda, poi Albon e Gasly. Clamorosa l'eliminazione nel Q1 per Perez che scatterà terz'ultimo e Alonso 16esimo domani al via. .

