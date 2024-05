F1 GP Monaco - Alonso | Nessuno da incolpar - siamo stati sfortunati

(Di sabato 25 maggio 2024) Fernandopartirà sedicesimo nel Gran Premio di, dopo delle qualifiche complesse. Queste le sue parole dopo la sessione: “Avevo il ritmo per la Q3 e sarei stato ottavo o nono, ma oggi è andata male. Questa è, è difficile fare un giro pulito, ma penso di aver perso tre decimi con una macchina proprio davanti a me e poi altri due decimi all’ultima curva con tre macchine che erano parcheggiate lì appena iniziato il giro. Non c’èdae, penso che non possano sparire, oggi abbiamo avuto un po’ di sfortuna“. Sulla gara di domani: “Sì, oggi non ciriusciti, è un peccato, ma adesso non posfare nulla. Cosa posso fare domani? La macchina è ancora difficile da guidare, quindi l’importante è cercare di mantenere la macchina integra, ovviamente in questa parte dell’anno cerchiamo di apportare quanti più miglioramenti possibili, quindi i pezzi di ricambio non sono molti”.

Griglia di partenza F1, GP Monaco 2024: risultati e classifica qualifiche - Griglia di partenza F1, GP monaco 2024: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono ... oasport

Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Leclerc in pole al Gp monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - A conferma che a monaco la guida fa sempre la differenza. Esteban Ocon non ce l'ha fatta per pochi centesimi a entrare in Q3. Giorno da dimenticare per Fernando alonso, rimasto impantanato nel Q1 per ... ilmessaggero

F1 | GP Monaco 2024, la cronaca delle qualifiche - F1 | GP monaco 2024, la cronaca delle qualifiche - Segue la cronaca delle qualifiche del GP monaco 2024, ottava prova del mondiale di F1 2024 ... L’ottimo Yuki Tsunoda, reduce da un inizio di stagione notevole, e Fernando alonso sono i favoriti per le ... p300