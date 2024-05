F1 GP Monaco 2024 - Wolff | Distacchi minim - fin qui siamo competitivi

(Di sabato 25 maggio 2024) “Quando guardi le posizioni finali sui tempi, P5 e P7 probabilmente sembrano un po’ più simili, ma in realtà il ritmo era buono ed eravamo a pochi millesimi di secondo dalla P2 o P3 con Russell. Lewis ha messo insieme un fine settimana molto forte, ma non nell’ultimo giro. Isono così vicini in questo momento, probabilmente più di quanto lo siano mai stati, ed è una lotta per piccoli margini”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto, dopo le qualifiche del GP di Montecarlo chiuse in quinta e settima posizione con Russell e Hamilton: “Come sempre, è stata una sfida con le gomme, ma abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi negli ultimi giri e probabilmente questo è il ritmo della vettura in questo momento. In definitiva, questa è sempre stata una pista difficile per noi e finora abbiamo goduto di un fine settimana piuttosto competitivo. Speriamo ora di poter costruire da qui”.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. oasport

“Vorrei invitare chiunque si trovi in questo paddock a guidare quella macchina: li sfido a essere più veloci di me. La vettura era tremenda da guidare, anche se sto spingendo al limite. E’ vero che ho commesso quell’errore in curva 1, però potevo anche essere persino più indietro”. sportface

Isola “Complimenti a Leclerc per la sua terza pole in casa” - Isola “Complimenti a Leclerc per la sua terza pole in casa” - MONTECARLO (monaco) (ITALPRESS) - "A monaco le emozioni si concentrano molto spesso al sabato e anche questa settantesima edizione non ha fatto eccezione. italpress

