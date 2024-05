F1 GP Monaco 2024 - Verstappen furioso | Sfido chiunque a guidare questa Red Bull | è tremenda

(Di sabato 25 maggio 2024) “Vorrei invitaresi trovi in questo paddock aquella macchina: lia essere più veloci di me. La vettura erada, anche se sto spingendo al limite. E’ vero che ho commesso quell’errore in curva 1, però potevo anche essere persino più indietro”. Lo ha detto unMaxal termine delle qualifiche del GP dia Montecarlo, dove partirà soltanto dalla sesta casella in griglia di partenza: “Questo weekend siamo dietro, a Imola siamo riusciti a ribaltare incredibilmente la situazione, qui la macchina non funziona e io non posso fare di più. Ora come ora bisogna accettare i limiti della macchina. Farò il meglio che posso senza fare sciocchezze, coglierò le opportunità che supista sono anche rare”. SportFace. .

