F1 - GP Monaco 2024 La Ferrari è la vettura da battere Occhio alla McLaren e agli azzardi Red Bull

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasi propone come ladanel Gran Premio di. Le qualifiche hanno detto benissimo alle Rosse, che partiranno dpole position con Charles Leclerc e dterza casella con Carlos Sainz. Un doppio asso da calare per tornare a trionfare nel Principato, evento verificatosi solo due volte nel XXI secolo (2001, 2017). A differenza di quanto accaduto a Imola, la Scuderia di Maranello non è regredita nella giornata di sabato. Anzi, lo spagnolo ha innalzato la propria competitività, mentre il monegasco si è confermato al vertice della tabella cronometrica. Viceversa, Max Verstappen e la Redsono rimasti impantanati in terza fila. Il Cavallino Rampante percepisce lo stesso profumo colto nel sabato di Singapore lo scorso anno. Latinta di rosso è quella dae il Drink Team è in difficoltà. C’è però da superare la concorrenza di una sempre più convincente, le cui gerarchie sono tuttavia ribaltate rispetto alle abitudini.

