F1 GP Monaco 2024 - griglia di partenza | risultati qualifich - super pole di Leclerc

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladidella del GP didi F1: ecco idellee del Gran Premio di Montecarlo. Sul circuito monegasco sale a mille l’attesa per questa ottava qualifica del Mondiale di Formula 1 su un circuito leggendario e soprattutto molto complicato per i piloti. Chi riuscirà a conquistare laposition? Di seguito ecco allora laaggiornata in tempo reale con le dieci file per la gara che si terrà domenica. Q1 – È della Mercedes di George Russell il miglior tempo del Q1 sul circuito di Montecarlo, con il pilota britannico che fa segnare il miglior crono in 1’11?492. Seconda e terza posizione sulladei tempi per la McLaren di Oscar Piastri – distante soli otto millesimi da Russell – e per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton – in 1’11?528-. Quarta e quinta posizione per le Ferrari, rispettivamente con Carlos Sainz (+0?051) e Charles(+0?092), mentre eliminazione a sorpresa per la Red Bull di Sergio Perez, che non fa meglio del diciottesimo crono, con il suo compagno di squadra Max Verstappen che chiude invece settimo.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. oasport

17.08 "Dobbiamo portare la vittoria a casa, partire bene. Siamo un team forte e possiamo farlo", queste le parole orgogliose di Leclerc a caldo.

