F1 - GP Monaco 2024 | entrambe le Haas squalificate per irregolarità al DR - ecco la nuova griglia

(Di sabato 25 maggio 2024)lesono statedalle qualifiche del GP dia Montecarlo in seguito al mancato superamento della verifica tecnica di rito al termine della caccia alla pole position. Le due vetture americane, infatti, sono risultate irregolari per quanto riguarda il DRS: l’apertura dell’ala mobile posteriore risulta superiore agli 85 millimetri consentiti dalla normativa. Per questo motivo, sia Kevin Magnussen (che partiva quindicesimo) che Nico Hulkenberg (classificato come dodicesimo) sono stati squalificati dalle qualifiche e partiranno dalla pitlane. Cambia pertanto ladi partenza e tutti i piloti alle spalle del primo scalano di una posizione, chi era alle spalle anche del secondo scala di due, tra questi Fernando Alonso e Sergio Perez, che guadagnano dunque due caselle. SportFace. .

