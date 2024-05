F1 - gara GP Monaco Montecarlo 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di sabato 25 maggio 2024) La Formula 1 arriva aper disputare l’ottavo round della stagione, il Gran Premio di. Il principato, storico palcoscenico del Circus, ospita l’appuntamento più atteso dell’anno, la celebreche ora pilota desidera vincere almeno una volta nel corso della propria carriera. La terra monegasca vanta anche un eroe di casa in griglia, Charles Leclerc della Ferrari, mai comparso sul podio delladi. L’ultimo vincitore risulta essere Max Verstappen, che lo scorso anno aveva trionfato con la propria Red Bull. Piloti e team sono dunque pronti a preparare il grande evento a partire da venerdì 24 maggio. Tra le strade dirisulterà fondamentale mettere insieme un ottimo giro durante le qualifiche. Partire avanti è infatti quasi sempre di grande aiuto a, con le strategie che saranno poi protagoniste nella giornata di domenica. Laandrà in scena domenica 26 maggio, con i semafori che si spegneranno alle 15:00, dando inizio allo storico round.

La Formula 1 sbarca a Montecarlo per disputare il Gran Premio di Monaco. L’evento, uno dei più attesi dell’anno, è l’ottavo appuntamento della stagione 2024. Il principato ospita la gara di casa di Charles Leclerc, pilota della Ferrari che qui non ha mai trovato il podio e che cercherà di raggiungerlo questo fine settimana. sportface

Dopo il fine settimana di Imola, la Formula 1 torna subito in scena con il GP di Monaco 2024. Si vola infatti a Montecarlo: sul celebre tracciato cittadino assisteremo a una tre-giorni molto intensa e i piloti dovranno rasentare la perfezione per non veder compromessa la propria prestazione. oasport

F1: Leclerc "qualifica speciale, sono davvero contento" - F1: Leclerc "qualifica speciale, sono davvero contento" - "È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento. Le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi d ... ansa

Leclerc in pole position al GP di Monaco - Leclerc in pole position al GP di monaco - Charles Leclerc (Ferrari) ha conquistato sabato la pole position nella sua gara di casa a Monte Carlo. Il monegasco sarà quindi in testa al Gran Premio di domenica, ottavo appuntamento della stagione ... cdt.ch

F1, Gp Monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - F1, Gp monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è l ... ilfattoquotidiano