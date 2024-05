F1 - Frederic Vasseur | Leclerc sta volando a Monac - ma non abbiamo ancora vinto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Un sabato felice per la Ferrari a Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino del Principato la Rossa ha ottenuto la pole-position grazie alla prestazione super di Charles. Il ferrarista, nella suao, ha voglia di sfatare il tabù e alla terza p.1 in carriera su questo tracciato c’è voglia di spezzare la maledizione, visto lo zero alla voce “successi e podi” sulle vie dove è nato. Per la scuderia del Cavallino Rampante un primo e un terzo posto nelle qualifiche, tenuto conto anche del crono dello spagnolo Carlos Sainz, e nel panino delle Rosse la McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Solo sesto il leader del campionato, Max Verstappen, che ha commesso un errore nell’ultimo tentativo, costretto ad andare oltre per una macchina non perfetta in questo week end. Da capire cosa accadrà a Sainz, però, finito sotto investigazione per impeding nei confronti della Williams di Alexander Albon in Q1.