F1 - finalmente Ferrari! Leclerc in pole a Montecarl - Verstappen in terza fila!

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo ottoposition consecutive (sette da inizio stagione), si interrompe quest’oggi ao la striscia record in qualifica di Max, che non è andato oltre un deludente sesto posto in Q3 e dovrà quindi scattare dallain griglia nel Gran Premio dio 2024, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. La copertina del sabato è tutta per il monegasco Charles, che piazza la zampata nel momento clou avendo la meglio sulle McLaren (ancora competitive con Piastri 2° e Norris 4°) e centrando la 24ma partenza al palo della carriera. Domani il nativo del Principato proverà a sfatare la maledizione del GP di casa, che non lo ha mai visto salire sul podio.sugli scudi anche con laposizione di un buon Carlos Sainz, mentre Red Bull mastica amaro per il risultato del tre volte iridato e per il pessimo 18° posto di Sergio Perez. In Q1 l’evoluzione della pista e delle prestazioni (anche grazie all’aumento progressivo di confidenza dei piloti) è impressionante, quindi diventano decisivi gli ultimi minuti in cui tutti montano un secondo set di gomme soft nuove ad eccezione di, che si salvano risparmiando un treno di pneumatici.