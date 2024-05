F1 - DRS troppo aperto | Haas squalificat - partiranno dai box E ha rischiato anche Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Cambia la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. Al termine della Q3 i giudici di gara sono stati parecchio al lavoro e poco meno di un’ora fa è stata ufficializzata la squalifica dalla sessione di entrambe le, pilotate da Nico Hulkenberg (dodicesimo) e Kevin Magnussen (quindicesimo). I due piloti hanno ricevuto questa pesante sanzione a causa di un problema nel sistema DRS delle due vetture, riguardante l’apertura del DRS. In sede di verifica è stato appurato che l’ala posteriore di entrambe le vetture eccedeva gli 85 millimetri consentiti, portando dunque alla decisione di giudici. A causa di questo, le duedalla pit lane nel Gran Premio di domani che scatterà domani.Carlos, terzo dopo la Q3 alle spalle di Charles Leclerc ed Oscar Piastri, hauna penalità di tre posizioni in griglia. Il numero 55 della Ferrari è stato messo sotto investigazione per impeding ai danni di Alexander Albon durante la Q1, all’altezza della seconda variante delle piscine.