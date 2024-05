F1 - Carlos Sainz | Fiducia per il passo gara L’importante sarà vincere con Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Super Ferrari al GP di Monaco. In occasione delle qualifiche valide per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 infattiha centrato la terza posizione, cedendo ilal collega Charles, poleman di giornata, e della McLaren di Oscar Piastri. Una buona prestazione per l’iberico, il quale ha segnato un gap di +0.248 rispetto al compagno di squadra, precedendo Lando Norris, George Russell e Max Verstappen, il grande deluso di giornata che dovrà partire dalla settima posizione in griglia. Una volta approdato al parco chiuso, il ferrarista ha commentato quanto fatto: “È stato un bel miglioramento perché ho faticato tanto nel corso del weekend. Non sono totalmente contento perché volevo lottare per la pole, ma Chares ha fatto un lavoro eccezionale ed è riuscito ad estrarre il massimo dalla macchina“, ha dettonella sua analisi a caldo. F1, finalmente Ferrari!in pole a Montecarlo, Verstappen in terza fila! E riguardo a domani, l’obiettivo sembra chiaro: “Ieri durante le libere sembravo molto forte sul, mentre faticavo nel giro secco.