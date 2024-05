F1 - al Gp di Monaco super pole di Leclerc Verstappen solo sesto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Charles Leclerc su Ferrari conquista una fantasticaposition nel Gran Premio di, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo fa piazzando il tempodi 1.10.270 davanti alla sua gente, sul tracciato di casa, interrompendo il dominio in qualifica di Max(finora partito sempre davanti a tutti). L'olandese della Red Bull stavolta non va oltre untempo, che lo costringera' ad un vero e proprio miracolo per prendersi l'ennesimo successo nella giornata di domani. In prima fila con il monegasco partira' la McLaren di Oscar Piastri, seguita dall'altra Ferrari di Carlos Sainz. Quarto tempo per Lando Norris, quinto George Russell su Mercedes, mentre l'altra Red Bull di Sergio Perez, eliminata addirittura nel Q1, partira' 18. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo: 1 Leclerc, 2 Piastri, 3 Sainz, 4 Norris, 5 Russell, 6, 7 Hamilton, 8 Tsunoda, 9 Albon, 10 Gasly, 11 Ocon, 12 Hulkenberg, 13 Ricciardo, 14 Stroll, 15 Magnussen, 16 Alonso, 17 Sargeant, 18 Perez, 19 Bottas, 20 Zhou.