Exponi le tue Idee! - il Liceo Falcone di Bergamo alle finali nazionali di dibattito

(Di sabato 25 maggio 2024) IlLinguistico “Giovanni” diaccede alla finale nazionale di “le tue!” dove incontrerà altre quindici squadre provenienti da scuole superiori di tutta Italia, dopo avere primeggiato nelle fasi precedenti previste dalla competizione educativa di debate in lingua italiana, giunta alla decima edizione. Pronta per l’impresa di fine maggio (28, 29 e 30) a Milano è la squadra denominata “Expobac” preparata dalla professoressa di Lettere Tatiana Durisotti: “Partecipo ogni anno a questa competizione educativa con le mie classi, perché credo fortemente nel valore educativo delsu vari temi di attualità molto utili anche per l’insegnamento di educazione civica – spiega Durisotti – Alla fase preliminare, che si è svolta all’interno dei singoli Istituti, ne è seguita una di spareggio tra le squadre vincitrici, dove il ‘’ lo scorso 12 aprile ha vinto la sfida con il‘Lussana’; ora è in programma un Debate Day conclusivo, dove il confronto coinvolgerà squadre provenienti da tutta Italia”.

Parcheggi in Città Alta, abbonamento speciale per i lavoratori: 70 euro al mese - Parcheggi in Città Alta, abbonamento speciale per i lavoratori: 70 euro al mese - Dopo la polemica sollevata da alcuni insegnanti del liceo Sarpi, raggiunto un accordo con i gestori dei parking di via Tre Armi e Porta Sant'Alessandro ... bergamo.corriere

Cattaneo e il detective che filmò le tangenti all’ex direttore Inps - Cattaneo e il detective che filmò le tangenti all’ex direttore Inps - Come sembra diversa l’immagine di oggi di Antonio Mario Cattaneo da quella tracciata nell’indagine che, a fine maggio 2018, lo portò ai domiciliari. Allora il 66enne ex sindacalista ed ex vicesindaco ... bergamo.corriere

Tante feste, Up to you e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Tante feste, Up to you e cineforum: cosa fare stasera a bergamo e provincia - Feste in varie località, il festival Up to you, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 23 maggio. Ecco gli appuntamenti. bergamonews