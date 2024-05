Ex Ferragnez - cambia tutto | le partenz - la rinascita e i consigli degli amici

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024) EX: Chiara Ferragni e Fedez dopo la separazione, non si sono fermati un attimo uscite,e e arrivi: unapost separazione? Ex: cosa succede dopo la separazione? Una? Chiara Ferragni sta costruendo la sua nuova vita dopo la separazione dal rapper Fedez. Una meta dopo l’altra, un volo dopo l’altro, e stories su Instagram che aggiornano i follower sulla vita post separazione. In queste ultime ore infatti la Ferragni ha pubblicato sul suo profilo delle nuove storie: dallaa all’arrivo a Madrid. Con lei ci sono anche i due figli: Vittoria e Leone. E se la ex coppia sembra avere le idee chiare sul non futuro insieme, c’è chi ancora non si dà pace e spera in una riconciliazione. Proprio ieri infatti un amico comuneexa La Vita in diretta è intervenuto per dispensare uno ai dueormai ex. Si tratta di Francesco Facchinetti, ecco cosa ha detto: «Conosco Federico, ho lavorato con lui per tanto tempo, conosco bene anche Chiara, quello che penso di questa situazione l’ho detto a loro.