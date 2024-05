Europei ginnastica ritmica 2024 - finali All-Around in tv oggi | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Tutto pronto per leAll-individuali e a squadre deglidi, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Archiviate le prime giornate dedicate alle qualificazioni, le 24 migliori individualiste tornano in pedana per conquistare le prime medaglie di questa rassegna continentale, importante tappa verso i Giochi Olimpici di Parigi. Nella gara individuale l’Italia si affida a Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, che vogliono puntare in alto. A caccia del podio, nel concorso generale a squadre, anche le farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.10 di sabato 25 maggio alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest, in Ungheria. Di seguito, il programma dettagliato di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare in