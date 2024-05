Europee | Più Europa - ‘Polizia intervenuta a banchetto Piacenz - Piantedosi spieghi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Oggi al nostrodi Faenza si sono avvicinati due funzionari in borghese, ci hanno fatto vedere i distintivi, chiesto i documenti e intimato di coprire la scritta ‘vota’ dal manifesto che campeggiava davanti al tavolino degli Stati Uniti d?, ‘non si può scrivere’. Chi stava al tavolo ha eseguito. Poi dopo mezz?ora sono tornati altri agenti di Polizia in divisa dicendoci che non si poteva nemmeno vedere la data delle elezioni… a quel punto abbiamo tolto tutto; che senso aveva??. È la denuncia del coordinatore di PiùRavenna Nevio Salimbeni, pubblicando su Facebook la foto della pecetta bianca sul manifesto che invita a votare per gli Stati Uniti d?. ?deve chiarire quanto prima ciò che è avvenuto. E deve farlo in Aula -dichiarano il segretario di PiùRiccardo Magi e il deputato del partito Benedetto Della Vedova- È preoccupante che nell?Italia di Giorgia Meloni, le forze di opposizione non possano fare campagna elettorale nemmeno quando dovrebbe esserci la campagna elettorale.