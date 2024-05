Europee |  Decaro a lezione di dialetti - lo spot spopola sui social 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Antoniossicura: "Sto studiando". Il candidato del Partito Democratico e' impegnato nella campagna elettorale per ledel 8 e 9 giugno come candidato nella circoscrizione Sud. "Finalmente in Europa sentiranno la voce del Sud". Si', ma in quale dialetto? Nelloche il sindaco di Bari lancia in queste ore sui social network lo si vede alle prese con severi insegnanti di Calabria, Puglia, Campania e Abruzzo che cercano di impartirgli i rudimenti deilocali. Qualche problema con la 't' aspirata di "suppressata", certo. L'insegnante di Napoletano lo redarguisce, "Anto', nunn'e' cos' proprio". Ma anche con il 'suo' pugliese le difficolta' non mancano: "Incurtimm' le distanze" tra l'Europa e i comuni non e' "Accurtiam'" le distanze. Con l'esercizio, pero', le cose migliorano e l'insegnante di Abruzzese riconosce: "Frechete! Tu ti sti 'mbegnann". Ovvero, "accidenti se ti stai impegnando".