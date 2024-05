Europee 2024 - quanto poco spendono i politici sui social e quali sono quelli che spendono di più

(Di sabato 25 maggio 2024) La campagna elettorale in vista del voto sembra praticamente sparita dalle piattaforme: cialmeno 3 ragioni per cui succede, le vediamo qui insieme con i numeri di chi investe di più, da Calenda a Tajani.

Duemila euro per andare al lido: famiglie costrette a rinunciare. Scoppia il caso in Puglia - Duemila euro per andare al lido: famiglie costrette a rinunciare. Scoppia il caso in Puglia - Anche fino a duemila euro per una stagione al mare. È il prezzo che dovranno pagare, in alcuni casi, le famiglie che sceglieranno di passare la stagione estiva in alcuni lidi ... quotidianodipuglia

Meloni, Schifani firmano l'accordo per i soldi alla Sicilia a pochi giorni dal voto - Meloni, Schifani firmano l'accordo per i soldi alla Sicilia a pochi giorni dal voto - Con la solennità del Teatro Massimo di Palermo come sfondo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e la premier Giorgia Meloni si apprestano oggi a firmare il nuovo Accordo di Coesion ... tp24

Google contro OpenAI, chi vincerà - Google contro OpenAI, chi vincerà - Strategie e punti di forza delle due aziende che lottano per il dominio dell’IA generativa. Come “Davide e Golia”, ma in versione tech ... laprovinciapavese.gelocal