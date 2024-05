Europa League - all’Atalanta Store spunta la maglia celebrativa di Dublino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. Una partita che è entrata direttamente nella leggenda, una serata che rimarrà indelebile scolpita nel cuore e nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. Nell’Atalantain viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo, in pieno centro città, a partire da ieri (venerdì 24 maggio) è disponibile ladella finale die della storica vittoria dell’. Le magliette sono state messe in vendita ieri e hanno fin da subito registrato numeri di acquisto molto alti. Naturalmente in questi giorni loè costantemente preso d’assalto da tifosi e appassionati, un segno tangibile dell’enorme onda di entusiasmo che sta accompagnando i risultati sportivi della squadra di Gian Piero Gasperini. Sulla parte frontale della maglietta è disegnata una cartina del Vecchio Continente interamente colorata di nerazzurro, con in sovrimpressione la scritta “Campioni d’” e la data della vittoria.